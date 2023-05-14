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19:02, 14 мая 2023Россия

Участок трассы под Ростовом перекрыли из-за массовой смертельной аварии

Участок трассы М-4 «Дон» под Ростовом перекрыли из-за массовой аварии с одним погибшим
СюжетАвария на Московском шоссе

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Перекрыто движение на 1096-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в сторону Москвы в Азовском районе Ростовской области из-за массовой аварии с участием пяти автомобилей. В результате погиб один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

Уже удалось установить, что до этого на 1097-м километре ростовской трассы водитель «ГАЗели» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком Iveco, который отбросило на автомобиль «ВАЗ 2107». Последний отлетел на иномарку Toyota Camry, которая, в свою очередь, врезалась в машину Kia Ceed.

В результате аварии фура Iveco опрокинулась. Пассажира автомобиля Iveco и водителя машины «ВАЗ 2107» госпитализировали с различными травмами. Водитель «ГАЗели» скончался на месте ДТП. Сотрудники полиции начали выяснять все обстоятельства аварии.

В апреле сообщалось, что четыре человека погибли в массовом ДТП на Киевском шоссе в Московской области. Уточнялось, что грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, остановившихся на светофоре.

До этого стало известно о ДТП в Кирове, в котором пострадали 29 человек. Причиной аварии стало то, что автобус протаранил линию электропередачи.

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Анна Щербакова
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