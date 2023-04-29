Массовая авария с погибшими произошла в Подмосковье

Четыре человека погибли в массовом ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье

Четыре человека, среди которых двое детей, погибли в массовом ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла в Наро-Фоминском районе в Московской области. По данным собеседника агентства, грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, остановившихся на светофоре. Также сообщается, что еще двое человек получили травмы.

Ранее сообщалось о ДТП, в котором пострадали 29 человек. Авария произошла в Кирове. Причиной стало то, что автобус протаранил линию электропередачи. Позже стало известно, что водитель уснул за рулем. В сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии.

28 апреля также стало известно, что 11 человек пострадали в результате аварии на трассе в Курганской области, где перевернулся рейсовый автобус. По данным властей, пострадали девять взрослых и двое детей — их доставили в больницы Кургана. Причина ДТП не уточняется.