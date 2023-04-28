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13:01, 28 апреля 2023Россия

Появилось видео аварии с 29 пострадавшими из-за уснувшего за рулем россиянина

В Кирове 29 человек пострадали в ДТП с протаранившим линию электропередачи автобусом

В Кирове 29 человек пострадали в ДТП с автобусом, который протаранил линию электропередачи. Видео с моментом аварии опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как пассажирский автобус сворачивает с дороги и врезается в столб. Судя по записи, в результате удара часть кузова справа от водителя была практически уничтожена.

По информации канала, находившийся за рулем россиянин мог уснуть и потерять управление.

О происшествии стало известно накануне. По последним данным, в аварии пострадали 29 человек, включая водителя транспортного средства, пишет региональное МВД. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

28 апреля также стало известно, что 11 человек пострадали в результате аварии на трассе в Курганской области, где перевернулся рейсовый автобус. По данным властей, пострадали девять взрослых и двое детей — их доставили в больницы Кургана. Причина ДТП не уточняется.

Константин Лысяков
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