Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:43, 28 мая 2023Мир

Эрдоган исполнил песню во время выступления перед своими сторонниками

Эрдоган спел сторонникам песню в ходе выступления после второго тура выборов президента
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murad Sezer / Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган спел своим сторонникам песню, выступая после второго тура президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик вышел к собравшейся публике и исполнил песню «Duyanlara Duymayanlara». Завершая свое выступление, в котором он объявил себя победителем выборов и поблагодарил граждан за поддержку его кандидатуры, он снова начал петь, чем вызвал восторг у толпы.

Ранее стало известно, что Эрдоган набрал 52,07 процента голосов избирателей после подсчета 99,08 процента бюллетеней. За его противника, представляющего оппозицию Кемаля Кылычдароглу, было отдано 47,93 процента голосов.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах
    Волочкова раскрыла затраты на свои шоу
    Эрдоган исполнил песню во время выступления перед своими сторонниками
    Рогов заявил об отсутствии жертв в результате попытки ВСУ атаковать ЗАЭС
    Байден заявил об отсутствии камней преткновения в вопросе госдолга
    Доктор Мясников рассказал о возможности замедлить старение
    Захарова высказалась о русофобии в США
    В Мариуполе сработала система ПВО
    Эрдоган сохранил лидерство на выборах после подсчета 99 процентов бюллетеней
    «Ростов» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.