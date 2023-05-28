Эрдоган исполнил песню во время выступления перед своими сторонниками

Эрдоган спел сторонникам песню в ходе выступления после второго тура выборов президента

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган спел своим сторонникам песню, выступая после второго тура президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик вышел к собравшейся публике и исполнил песню «Duyanlara Duymayanlara». Завершая свое выступление, в котором он объявил себя победителем выборов и поблагодарил граждан за поддержку его кандидатуры, он снова начал петь, чем вызвал восторг у толпы.

Ранее стало известно, что Эрдоган набрал 52,07 процента голосов избирателей после подсчета 99,08 процента бюллетеней. За его противника, представляющего оппозицию Кемаля Кылычдароглу, было отдано 47,93 процента голосов.