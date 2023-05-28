Эрдоган попросил сторонников охранять урны для голосования

Эрдоган призвал своих сторонников охранять урны для голосования до подведения итогов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих сторонников охранять урны для голосования на избирательных участках до подведения итогов второго тура выборов главы государства. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

Эрдоган поблагодарил всех, кто в день голосования работал на избирательных участках, и призвал сторонников «защищать волю народа».

Утром 28 мая в Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов, в котором соперничают действующий глава республики Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Отмечается, что для голосования по всей стране установлены свыше 191 тысячи избирательных урн.