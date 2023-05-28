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18:01, 28 мая 2023Мир

Эрдоган попросил сторонников охранять урны для голосования

Эрдоган призвал своих сторонников охранять урны для голосования до подведения итогов

Фото: Hannah McKay / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих сторонников охранять урны для голосования на избирательных участках до подведения итогов второго тура выборов главы государства. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

Эрдоган поблагодарил всех, кто в день голосования работал на избирательных участках, и призвал сторонников «защищать волю народа».

Утром 28 мая в Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов, в котором соперничают действующий глава республики Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Отмечается, что для голосования по всей стране установлены свыше 191 тысячи избирательных урн.

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    Виктория Кондратьева
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