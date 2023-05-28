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15:31, 28 мая 2023Мир

Основателя «Еврохима» захотели лишить ВНЖ в Швейцарии

SonntagsBlick: основателя «Еврохима» из России Мельниченко захотели лишить ВНЖ в Швейцарии

Фото: Михаил Терещенко / фотохост-агентство ТАСС

Российского миллиардера, основателя международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко могут лишить вида на жительство (ВНЖ) в Швейцарии. Об этом пишет портал SonntagsBlick со ссылкой на источники.

Уточняется, что бизнесмена хотят лишить ВНЖ из-за того, что он много времени проводит за пределами этой страны. По данным изданиям, дело Мельниченко обсуждали в правительстве кантона Граубюнден, где зарегистрирован миллиардер. Известно, что большинство в руководящем органе кантона одобрило предоставление статуса резидента.

Тем не менее под руководством председателя правительства Граубюндена Питера Пейера «мяч был незаметно передан» ответственному Государственному секретариату по вопросам миграции (SEM). Иностранцы с ВНЖ категории С теряют право на проживание в Швейцарии, если выезжают из страны более чем на шесть месяцев.

При этом адвокаты Мельниченко собираются обжаловать решение SEMв швейцарском Федеральном административном суде.

В апреле миллиардер возглавил список богатейших россиян, обогнав крупнейшего акционера «Норильского никеля» Владимира Потанина. Отмечается, что его состояние увеличилось за год более чем в два раза, до 25,2 миллиарда долларов.

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    Анастасия Заикина
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