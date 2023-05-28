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09:44, 28 мая 2023Россия

На российской трассе перевернулась фура с химикатами

МЧС по Башкирии: на трассе М-5 перевернулась фура, перевозившая химикаты

Фото: Telegram-канал «МЧС Башкортостан»

На трассе в Башкирии перевернулась фура, перевозившая химикаты. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

Инцидент произошел около 05:00 по местному времени (03:00 мск) на 1520-м километре автородороги М-5, после деревни Искра в сторону Челябинска.

По информации спасателей, грузовой тягач Scania с полуприцепом, перевозивший эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде в металлических бочках, съехал в кювет. В результате произошла деформация металлических бочек и капельный розлив содержимого на поверхность земли.

В ведомстве подчеркнули, что розлива топлива нет. Сотрудники МЧС и ГИБДД проводят на месте все необходимые мероприятия.

10 апреля сообщалось, что в одном из пунктов выдачи в Москве три человека отравились химикатами из-за разбитой посылки. Внутри коробки, по предварительным данным, находился формальдегид.

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    Варвара Кошечкина
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