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17:09, 28 мая 2023Бывший СССР

Кличко назвал причину ночной вибрации в Киеве

Мэр Киева Кличко заявил, что ночная вибрация в городе связана с транспортировкой оружия

Фото: Nazar Furyk / Globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил ночную вибрацию в городе. Его слова приводит Telelgram-канал Klymenko Time.

«Это оружие идет к фронту. Довольно мощное. И может быть вибрация связана с этим», — заявил глава украинской столицы.

Ранее сообщалось о самой массированной атаке беспилотниками по Киеву. Глава городской администрации Сергей Попко рассказал, что нынешняя атака на столицу стала четырнадцатой с начала мая: беспилотники наносили удары в несколько волн, а режим воздушной тревоги действовал более пяти часов.

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    Анастасия Заикина
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