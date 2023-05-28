Кличко назвал причину ночной вибрации в Киеве

Мэр Киева Кличко заявил, что ночная вибрация в городе связана с транспортировкой оружия

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил ночную вибрацию в городе. Его слова приводит Telelgram-канал Klymenko Time.

«Это оружие идет к фронту. Довольно мощное. И может быть вибрация связана с этим», — заявил глава украинской столицы.

Ранее сообщалось о самой массированной атаке беспилотниками по Киеву. Глава городской администрации Сергей Попко рассказал, что нынешняя атака на столицу стала четырнадцатой с начала мая: беспилотники наносили удары в несколько волн, а режим воздушной тревоги действовал более пяти часов.