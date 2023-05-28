Киевская администрация сообщила о самой массированной атаке беспилотниками

Глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил о самой массированной атаке БПЛА

Киев в ночь на воскресенье, 28 мая, подвергся самой массированной с начала специальной военной операции (СВО) атаке беспилотниками. Об этом заявил начальник военной администрации украинской столицы Сергей Попко.

По словам чиновника, нынешняя атака на Киев стала четырнадцатой с начала мая. Беспилотники наносили удары в несколько волн, а режим воздушной тревоги действовал более пяти часов.

Известно о повреждении зданий в нескольких районах города, двух пострадавших и об одном погибшем.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Киеве после серии взрывов. По его словам, взрывы и пожар произошли в Соломенском районе столицы. «Вероятно попадание обломков БПЛА», — допустил он.