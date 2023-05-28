В Сербии допустили перерастание напряженности в Косово в вооруженный конфликт

Министр обороны Сербии допустил перерастание напряженности в Косово в вооруженный конфликт

Напряженность в Косове может перерасти в вооруженный конфликт, допустил министр обороны Сербии Милош Вучевич. Его слова приводит TV Prva.

«Ситуация лишь внешне мирная. В настоящий момент нет инцидентов. Напряженность максимальная, индикатор находится в красной зоне напряженности, прежде всего среди сербов, которые напрямую под угрозой террористических актов режима [косовского премьер-министра] Альбина Курти», — сказал глава ведомства.

По его словам, косовский политик делает все для того, чтобы изгнать сербов и довести до эскалации, которая станет оправданием дальнейшей агрессии и террора над сербами. Он отметил, что конечной целью Курти станет полная этническая очистка Косова и Метохии от сербов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич подписал приказ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до высшей степени. Причиной стала ситуация на севера Косова, где после местных выборов, которые бойкотировало сербское большинство, мэрами были поставлены албанцы.

