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18:27, 28 мая 2023Мир

Обнародованы первые результаты президентских выборов в Турции

ЦИК Турции сообщил, что Эрдоган лидирует после обработки 28,1% бюллетеней

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре выборов главы государства после обработки 28,1 процента бюллетеней. Первые результаты обнародовал ЦИК республики, передает ТАСС.

Так, действующий турецкий лидер набирает 59,2 процента голосов, а его противник, представляющий оппозицию Кемаль Кылычдароглу — 40,8. Таким образом отрыв Эрдогана составляет более 18 процентов.

Второй тур президентских выборов завершился в Турции в воскресенье, 28 мая.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Тогда Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а Кылычдароглу — 45,07 процента. На третьей строчке разместился Синан Оган, который получил 5,28 процента голосов.

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    Варвара Кошечкина
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