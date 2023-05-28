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17:36, 28 мая 2023Мир

В Турции завершился второй тур президентских выборов

В Турции в 17 часов 287 мая завершилось голосование во втором туре президентских выборов
СюжетВыборы в Турции

Фото: Hannah McKay / Reuters

В Турции завершился второй тур президентских выборов, об этом рассказал председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер. Его слова приводит РИА Новости.

«Выборы завершились, прошли спокойно. Не зафиксировано неблагоприятных ситуаций», — рассказал глава ЦИК.

Отмечается, что избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени, начинается подсчет голосов.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а его оппонент, Кемаль Кылычдароглу, 45,07 процента. На третьей строчке разместился Синан Оган, который получил 5,28 процента голосов.

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    Анастасия Заикина
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