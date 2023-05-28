В Турции завершился второй тур президентских выборов
В Турции в 17 часов 287 мая завершилось голосование во втором туре президентских выборовСюжетВыборы в Турции
В Турции завершился второй тур президентских выборов, об этом рассказал председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер. Его слова приводит РИА Новости.
«Выборы завершились, прошли спокойно. Не зафиксировано неблагоприятных ситуаций», — рассказал глава ЦИК.
Отмечается, что избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени, начинается подсчет голосов.
Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а его оппонент, Кемаль Кылычдароглу, 45,07 процента. На третьей строчке разместился Синан Оган, который получил 5,28 процента голосов.