В Турции завершился второй тур президентских выборов

В Турции в 17 часов 287 мая завершилось голосование во втором туре президентских выборов

В Турции завершился второй тур президентских выборов, об этом рассказал председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер. Его слова приводит РИА Новости.

«Выборы завершились, прошли спокойно. Не зафиксировано неблагоприятных ситуаций», — рассказал глава ЦИК.

Отмечается, что избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени, начинается подсчет голосов.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а его оппонент, Кемаль Кылычдароглу, 45,07 процента. На третьей строчке разместился Синан Оган, который получил 5,28 процента голосов.