Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:19, 28 мая 2023Забота о себе

Доктор Мясников рассказал о способных привести к раку продуктах

Доктор Мясников заявил, что повышающие выброс инсулина продукты могут привести к раку

Фото: Faris Mohammed / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасностях, которые таят в себе содержащие сахар продукты. Соответствующую публикацию он разместил в воскресенье, 28 мая, в своем Telegram-канале.

По словам доктора, при регулярном употреблении в пищу таких продуктов, как газировка, белые макароны, хлеб и рис, растет уровень сахара, что приводит к выбросу инсулина. Рецепторы в организме приобретают к нему резистентность и неправильно оценивают уровень инсулина в организме, что приводит к росту тканей, в том числе таких, как раковые опухоли.

В числе признаков резистентности к инсулину доктор указал избыточный вес и торчащий живот, а также вельветовые утолщения кожи и ее потемнение в области подмышек, под грудью и в других складках кожи. Еще один симптом — напоминающие судороги боли в мышцах.

26 мая Александр Мясников призвал две группы людей с осторожностью есть зелень.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости
    Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов в Турции
    «Ростов» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ
    В США рассказали об истощившихся оружейных запасах из-за конфликта на Украине
    Москвичи поделились воспоминаниями о советском магазине для новобрачных
    Зеленский назвал российскую атаку дронами одной из самых крупных
    Диетолог Гинзбург заявил об опасности кваса для некоторых категорий людей
    Эрдоган начал получать поздравления с победой на выборах
    Доктор Мясников рассказал о способных привести к раку продуктах
    Доктор Павлова назвала допустимое количество клубники и черешни в день
    Украинские военные попытались атаковать ЗАЭС при помощи беспилотника
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.