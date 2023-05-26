Доктор Мясников призвал две группы людей с осторожностью есть зелень

Врач Мясников призвал людей с мочекаменной болезнью с осторожностью есть зелень

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал две группы людей с осторожностью есть зелень. О том, кому следует употреблять ее в небольшом количестве, он рассказал в эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск программы доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, зелень нужно с осторожностью есть тем, кто принимает кроверазжижающие препараты, в частности варфарин. Он объяснил, что кинза, шпинат, петрушка и другая зелень содержат витамин K, который может нейтрализовать действие этой группы лекарств, и в результате препараты не будут эффективными.

Также доктор посоветовал сократить потребление зелени людям с мочекаменной болезнью. Он предупредил, что продукты с витамином K могут способствовать камнеобразованию у пациентов с таким диагнозом.

Доктор с иронией добавил, что остановится на перечислении тех, кому нужно осторожно есть зелень, так как в противном случае обнаружит в СМИ материалы о том, что он назвал этот продукт опасным для жизни. «Если вы не на варфарине и если у вас нет мочекаменной болезни, ешьте на здоровье», — заключил телеведущий.

Ранее Мясников назвал главные опасности, с которыми россияне могут столкнуться на курортах. Врач заявил, что за рубежом туристам следует быть осторожными с комарами. В экзотических странах эти насекомые могут быть переносчиками малярии, вирусного гепатита и холеры, предупредил он.