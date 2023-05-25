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17:44, 25 мая 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал главные опасности на отдыхе

Врач Мясников посоветовал следить за качеством воды и правилами гигиены на отдыхе

Фото: Rowan Heuvel / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные опасности, с которыми туристы могут столкнуться на курортах. В разговоре с НСН доктор также дал советы по безопасному отдыху на пляже.

«Основная опасность — это инфекционный понос. Обезвоживание может грозить смертью как слабым людям, так и детям. В странах с южным климатом ежегодно умирают от поноса два миллиона детей», — предупредил врач. В этой связи Мясников посоветовал брать с собой в дорогу антибиотик азитромицин или ципрофлоксацин.

Также доктор призвал быть осторожными с комарами за рубежом. Он объяснил, что в экзотических странах комары могут быть переносчиками малярии, вирусного гепатита или холеры. Кроме того, нужно следить за качеством питьевой воды и правилами гигиены. «Помните элементарные правила гигиены про мытье рук и фруктов», — отметил Мясников.

Помимо этого, туристу не следует злоупотреблять алкоголем, а также не забывать наносить средства защиты от солнца, добавил врач.

Ранее Мясников перечислил полезные привычки, которые помогают ему сохранить здоровье. Одной из таких полезных привычек врач назвал плотный завтрак.

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Евгения Наумова
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