Вучич назвал Турцию важным партнером во время поздравления Эрдогана с победой

Президент Сербии Вучич поздравил Эрдогана с победой и назвал Турцию важным партнером

Президент Сербии Александр Вучич поздравил турецкого лидера Тайипа Реджепа Эрдогана с победой на прошедших президентских выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Вучич отметил, что Турция является исключительно важным партнером для Сербии не только в области экономических и двусторонних отношений, но также на международной политической арене. «Надеюсь, что наряду с существующими большими проектами, вместе будем работать над новыми начинаниями, которые ускорят развитие всего региона, сблизят людей и экономики для благополучия наших граждан», — отметил он.

Сербский лидер также пригласил Эрдогана вновь посетить страну.

Реджеп Тайип Эрдоган сохранил лидерство после подсчета 99,08 процента бюллетеней. Он набрал 52,07 процента голосов избирателей. Представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,93 процента голосов.