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13:49, 28 мая 2023Бывший СССР

Священник ПЦУ попытался болгаркой вскрыть храм Украинской православной церкви

Прихожане оттеснили священника-раскольника с болгаркой от храма украинской церкви

Фото: Alexei Gyngazov / Globallookpress.com

В Черновицкой области Украины священник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) предпринял попытку вскрыть храм Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, раскольник вооружился болгаркой и начал резать замки храма архангелов Михаила и Гавриила в селе Старая Жадова. Однако услышавшие шум прихожане оттеснили нападавшего от ворот обители и вызвали на место происшествия полицию. После произошедшего несколько десятков прихожан приняли решение нести дежурство возле церкви.

20 мая сообщалось, что в Черновицкой области вооруженные представители раскольнической ПЦУ избили настоятеля Свято-Вознесенского храма канонической УПЦ в селе Рынгач иерея Серафима Думитровича, после чего он пропал.

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    Владимир Седов
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