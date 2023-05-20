На Украине настоятель храма УПЦ пропал после избиения

В Черновицкой области Украины настоятель храма УПЦ пропал после избиения

В Черновицкой области вооруженные представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили настоятеля Свято-Вознесенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Рынгач иерея Серафима Думитровича, после чего он пропал. Об этом в субботу, 20 мая, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии.

«Последний раз окровавленного священника видели пять часов назад. Больше связи с ним нет», — говорится в публикации.

Ранее в мае сообщалось, что после захвата храма Свято-Михайловской церкви УПЦ под Киевом госпитализировали матушку. После нападения женщину направили на машине скорой помощи в больницу с травмами рук и ног.

12 мая стало известно, что суд на Украине впервые вынес приговор высокопоставленному священнослужителю УПЦ. Митрополиту Иоасафу и секретарю Кировоградской епархии дали по три года лишения свободы с испытательным сроком два года.