Суд на Украине впервые вынес приговор митрополиту УПЦ

Суд на Украине дал митрополиту Иоасафу три года лишения свободы с испытательным сроком

Суд на Украине впервые вынес приговор высокопоставленному священнослужителю Украинской православной церкви (УПЦ). Митрополиту Иоасафу и секретарю Кировоградской епархии дали по три года лишения свободы с испытательным сроком два года. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора страны.

Их осудили по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 161 Уголовного кодекса (УК) Украины. Им также запретили в течение года занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

В январе сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски на объектах УПЦ в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. По данным ведомства, на территории церквей были обнаружены «библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российская символика».

Тогда же секретарю Кировоградской епархии сообщили о подозрении по статье УК Украины о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений.

УПЦ — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием. Украинские власти приняли решение запретить УПЦ Московского патриархата, несмотря на то, что после начала российской спецоперации церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ), осудила военные действия и позицию патриарха Кирилла.