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13:58, 6 января 2023Бывший СССР

СБУ обнаружила «прокремлевскую литературу» в ходе обысков в храмах УПЦ

СБУ обнаружила «прокремлевскую литературу» и листовки запрещенных партий в храмах УПЦ

Фото: Roman Baluk / Reuters

В ходе обысков в храмах Украинской православной церкви (УПЦ) были обнаружены «библиотеки с прокремлевской литературой», сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

Уточняется, что обыски прошли на объектах УПЦ в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. «На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных на Украине политических партий и российская символика», — сказано в сообщении.

В Днепропетровской области при выезде из местной епархии был остановлен автомобиль с брошюрами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая запрещена на Украине, а также другими «антиукраинскими» материалами. В помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области нашли материалы объединения, лидером которого является оппозиционный политик Виктор Медведчук.

«Секретарю Кировоградской епархии сообщено о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что проходит экспертиза найденного, после которой виновных привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что Успенский собор (главный храм Киево-Печерской лавры) и Трапезную церковь передали из ведения УПЦ государству.

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Варвара Кошечкина
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