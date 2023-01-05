Главный храм Киево-Печерской лавры передали государству

Успенский собор Киево-Печерской лавры передали из ведения УПЦ в управление государства

Успенский собор (главный храм Киево-Печерской лавры) и Трапезную церковь передали из ведения Украинской православной церкви (УПЦ) государству. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Ткаченко пояснил, что работа комиссии по приему-передаче храма в управление государства завершилась 5 января. В нее входили представители Национального заповедника, самой лавры и юристы. Министр отметил, что на последнее заседание не явился наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, но это не помешало принять окончательное решение.

Министр напомнил, что храмы были переданы во временное управление УПЦ в 2016 году, срок действия соглашения истек 31 декабря 2022 года. «Украинская святыня должна служить всему украинскому народу, этому принципу мы будем следовать в будущем», — добавил Ткаченко.

В конце декабря митрополит Павел попросил президента Украины Владимира Зеленского оставить УПЦ Трапезный и Успенский храмы, где священники больше не могут проводить богослужения. Он призвал Зеленского «дать указание партии» не подписывать «бездарные» документы в отношении церкви.

Ранее в УПЦ заявили, что внесенные в Верховную Раду законопроекты в сфере религии и свободы совести нарушают права прихожан, а также направлены на фактическую ликвидацию церкви.