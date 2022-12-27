В Киево-Печерской лавре попросили Зеленского оставить УПЦ два храма

В Киево-Печерской лавре попросили Зеленского оставить УПЦ Трапезный и Успенский храмы

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел попросил президента Украины Владимира Зеленского оставить Украинской православной церкви (УПЦ) Трапезный и Успенский храмы, где священники больше не могут проводить богослужения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уже 1 января мы не имеем права переступать пороги Трапезного и Успенского храмов. Нам никто не сообщил письменно хотя бы за месяц, у нас на руках долгосрочные договоры аренды, мы служили до войны ежедневно», — сказал он и призвал Зеленского «дать указание партии» не подписывать «бездарные» документы в отношении церкви.

Как утверждает митрополит Павел, 26 декабря директор госзаповедника «Киево-Печерская лавра» заявил ему, что к концу 2022 года завершается срок аренды данных храмов, которые находятся на территории лавры. Кроме того, он обратился к украинскому президенту с приглашением прийти и посмотреть, «сколько верующих приходят на богослужение или в праздничный день». Митрополит отметил, что церковь не вмешивается в политику.

Ранее в УПЦ сообщили, что внесенные в Верховную Раду законопроекты в сфере религии и свободы совести нарушают права прихожан, а также направлены на фактическую ликвидацию церкви. По мнению УПЦ, данные документы упрощают рейдерский захват монастырей и церквей, как это произошло с Киево-Печерской лаврой, и дают законодательную возможность запретить УПЦ.