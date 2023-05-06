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20:33, 6 мая 2023Бывший СССР

После захвата храма УПЦ под Киевом госпитализировали матушку

Матушку госпитализировали в результате захвата храма УПЦ в Боярке в Киевской области

Фото: Andriy Tod / Unsplash

Матушку госпитализировали после захвата храма Свято-Михайловской церкви Украинской православной церкви (УПЦ) под Киевом. Об этом сообщил в Telegram-канале Союз православных журналистов.

«Рейдеры ПЦУ (Православной церкви Украиныприм. «Ленты.ру») напали на настоятеля храма в Боярке и матушку», — говорится в сообщении.

В объединении отметили, что после нападения женщину госпитализировали в больницу на машине скорой помощи с травмами рук и ног.

6 мая сообщалось, что в городе Боярке в Киевской области группа радикалов попыталась захватить храм Архистратига Михаила. Неизвестные в масках совершили нападение на верующих у храма. По словам очевидцев, против прихожан применили слезоточивый газ.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь вышли на новый уровень, украинские власти пытаются ее полностью уничтожить. По ее словам, это делается, чтобы искоренить любое инакомыслие в стране.

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Варвара Кошечкина
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