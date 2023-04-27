Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:42, 27 апреля 2023Бывший СССР

Захарова заявила о новом уровне гонений на УПЦ

Представитель МИД России Захарова заявила, что гонения Киева на УПЦ вышли на новый уровень

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) вышли на уровень, украинские власти пытаются ее полностью уничтожить, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

«На абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень вышла кампания киевского режима против канонической УПЦ. Мы все видим, что это не просто политическая закулисная борьба, это попытка уничтожения УПЦ», — сказала Захарова.

По ее словам, украинские власти идут на такие шаги, дабы искоренить любое инакомыслие в стране и продлить свою политическую жизнь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на публикации о попытке покушения на Путина
Стало известно о переписанном на родственников имуществе Елены Блиновской
Post Malone стал единственным артистом с восемью «бриллиантовыми» синглами
В российском регионе обрушилась стена строящегося трехэтажного дома
Московский суд получил материалы о передаче из Минска россиянки Сапеги
В Кремле обозначили отношение к диалогу Зеленского и Си Цзиньпина
Hyundai нашла покупателя на завод в Санкт-Петербурге
Захарова заявила о новом уровне гонений на УПЦ
Семак рассказал о трудностях «Зенита» из-за стоимости футболистов
Московская похоронная компания зарегистрировала товарный знак «Грустно и точка»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.