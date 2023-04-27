Захарова заявила о новом уровне гонений на УПЦ

Представитель МИД России Захарова заявила, что гонения Киева на УПЦ вышли на новый уровень

Гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) вышли на уровень, украинские власти пытаются ее полностью уничтожить, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

«На абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень вышла кампания киевского режима против канонической УПЦ. Мы все видим, что это не просто политическая закулисная борьба, это попытка уничтожения УПЦ», — сказала Захарова.

По ее словам, украинские власти идут на такие шаги, дабы искоренить любое инакомыслие в стране и продлить свою политическую жизнь.