Под Киевом группа радикалов попыталась захватить храм УПЦ

В городе Боярке под Киевом группа радикалов попыталась захватить храм Архистратига Михаила

Под Киевом группа радикалов попыталась захватить храм Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Telegram-канал Союз православных журналистов Украины (СПЖ).

Отмечается, что неизвестные в масках совершили нападение на верующих у храма Архистратига Михаила в городе Боярке Киевской области. По словам очевидцев, против прихожан применили слезоточивый газ.

Ранее в Черновицкой области Украины в результате поджога сгорел храм УПЦ. Сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия и смогли задержать подозреваемого. По версии следствия, им оказался 34-летний житель села Испас.

До этого сообщалось, что 14 апреля в населенном пункте Гута-Межигорская в Киевской области сгорел храм Святой Матроны, принадлежавший канонической УПЦ. Сообщение о возгорании поступило в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района в 20:50 по московскому времени. Прибывшие на место спецслужбы установили, что здание горело по всей площади.