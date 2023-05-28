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01:44, 28 мая 2023Интернет и СМИ

В Британии заподозрили ВСУ в вербовке российских пенсионеров и подростков

Политолог Галеотти: ВСУ вербуют российских пенсионеров и подростков для диверсий в РФ

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) может стоять за последними диверсионными атаками в России. Об этом британский политолог Марк Галеотти заявил в интервью для The Times.

По словам Галеотти, хакеры обыскивают банковские счета российских пенсионеров, а затем с помощью шантажа заставляют пожилых людей взрывать призывные пункты. А подростков, по его мнению, нанимают через соцсети, чтобы те поджигали железнодорожные распределительные коробки. «Некоторые из атак ГУР были совершены людьми, которые, видимо, не подозревали, что выполняют миссию», — считает политолог.

Собеседник издания отметил, что некоторые западные страны тревожатся из-за растущих амбиций украинской военной разведки. Согласно отчетам американских разведчиков, на которые ссылается политолог, представителям Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) приходилось пытаться сдерживать руководителя ГУР Кирилла Буданова от некоторых атак.

Ранее заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в беседе с изданием Welt заявил, что президент России Владимир Путин является главной целью его ведомства.

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    Екатерина Подвигина
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