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14:35, 14 мая 2023Россия

В Кремле назвали очевидной причастность Киева к убийствам россиян

Дмитрий Песков назвал очевидной причастность Киева к убийствам российских граждан

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очевидной причастность Киева к убийствам российских граждан. Такое заявление он сделал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

По его мнению, украинская сторона не просто спонсирует убийства россиян, а является их организатором и вдохновителем. Таким образом представитель Кремля прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилла Буданова о готовности Киева «убивать россиян по всему миру».

По словам Пескова, Украина фактически превратилась в государство, которое является спонсором терроризма. Он пообещал, что российские власти будут учитывать это, выстраивая линию своего поведения.

До этого Песков в ходе очередного брифинга с журналистами счел чудовищными слова Буданова об убийстве россиян.

Пресс-секретарь российского президента тогда отметил, что Москва не услышала никакой реакции из европейских столиц на угрозы начальника ГУР.

8 мая Буданов прокомментировал обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Он заявил, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

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Анна Щербакова
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