В Кремле оценили реакцию Запада на заявление начальника ГУР об убийстве россиян

Песков: реакции Запада на чудовищные слова Буданова об убийстве россиян не последовало

В Кремле оценили реакцию Запада на слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова об убийстве россиян. Об этом высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Telegram-канал РИА Новости.

По его словам, Москва не услышала никакой реакции из европейских столиц, а «представитель Госдепартамента США хоть и сказал, что не одобряют, но слово "осуждение" не прозвучало». «Это не та формулировка, которая, с нашей точки зрения, соответствовала бы чудовищности сказанного украинским представителем», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Буданов прокомментировал обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Он заявил, что Киев «убивал и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».