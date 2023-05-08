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21:26, 8 мая 2023Мир

США прокомментировали заявление начальника ГУР об убийстве россиян

Госдепартамент: США не одобряют удары по гражданским лицам ни в России, ни на Украине
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель прокомментировал заявление начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова об убийстве россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине.

«Мы предельно ясно дали понять, что не одобряем нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света», — заявил он. Патель добавил, что эта позиция остается неизменной.

Ранее Буданов отреагировал на обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Он заявил, что Киев «убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает слова начальника ГУР и следит за реакцией западных стран на данное заявление.

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Марина Совина
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