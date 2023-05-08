В Кремле отреагировали на заявление начальника ГУР об убийстве россиян

Песков: Москва осуждает слова Буданова об убийстве россиян и следит за реакцией Запада

Россия осуждает слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова об убийстве россиян и следит за реакцией Запада на данное заявление. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости Kremlinpool.

«Мы решительным образом осуждаем такие заявления. У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно на фоне таких заявлений. В этом ни у кого не должно быть сомнений», — сказал официальный представитель Кремля, назвав заявление Буданова чудовищным.

Песков отметил, что Москва будет «внимательно отслеживать реакцию западных столиц, особенно Вашингтона». По его мнению, очень сложно представить, что «подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения».

Ранее Буданов прокомментировал обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Он заявил, что Киев «убивал и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».