Путин назвал задачи погранслужбы России вблизи зоны боевых действий

Путин: погранслужба РФ должна надежно прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий

Президент России Владимир Путин в обращении в честь Дня пограничника назвал задачи погранслужбы России вблизи зоны боевых действий.

«Отдельная и очень значимая задача — надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что пограничники должны обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств, а также перевозку грузов, которые поступают в новые регионы России – Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Президент добавил, что погранслужба должна тесно взаимодействовать с ФСБ, Росгвардией, Вооруженными силами и властями регионов.

Ранее Путин оценил работу правительства России. По его словам, кабинет министров работает «вполне удовлетворительно».

