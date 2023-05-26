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16:23, 26 мая 2023Россия

Путин оценил работу правительства

Путин заявил, что правительство России работает вполне удовлетворительно

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Правительство России работает вполне удовлетворительно. Такую оценку озвучил президент страны Владимир Путин. Его слова в пятницу, 26 мая, приводит ТАСС.

На встрече с «Деловой Россией» глава государства отметил, что ситуация в экономике России налаживается благодаря «зрелости наших людей, особенно в предпринимательском сообществе», их инициативам, талантам, а также помощи государства.

«Конечно, государство помогает. В общем и целом, на мой взгляд, правительство работает удовлетворительно вполне, так скажем», — сказал Путин.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Путин не планирует полноценный летний отпуск из-за плотного рабочего графика.

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Евгения Куликова
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