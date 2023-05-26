Песков ответил на вопрос о летнем отпуске Путина

Песков заявил, что Путин не планирует полноценный летний отпуск из-за плотного графика

Президент России Владимир Путин не планирует полноценный летний отпуск из-за плотного рабочего графика. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов SHOT.

«Я пока не слышал, чтобы кто-то строил планы. Но хотя нужно будет передохнуть чуть-чуть совсем», — сказал пресс-секретарь главы государства. Песков добавил, что на данный момент все лето во многом расписано рабочими мероприятиями.

Летом 2022 года Песков также заявлял, что президент России не намерен уходить на полноценные каникулы.

Последний раз Путин был в отпуске в сентябре 2021 года. Он в компании министра обороны России Сергея Шойгу отдыхал в сибирской тайге.