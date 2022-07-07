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Кремль ответил на вопрос о каникулах Путина

Песков заявил об отсутствии намерения у президента Путина уходить на полноценные каникулы

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин не намерен уходить на полноценные каникулы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Он заверил, что глава государства продолжает работать. «Таких вот прям каникул у него нет. <...> Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать», — сказал Песков.

В четверг, 7 июля, президент России проведет очную встречу с руководством Госдумы и членами фракций, которые накануне завершили весеннюю сессию и ушли в отпуск, напомнил представитель Кремля.

Кроме того, Песков в беседе с журналистами допустил, что послание Путина Федеральному Собранию могут отложить на осень.

В мае представитель Кремля призывал не связывать даты проведения прямой линии и послания Путина Федеральному Собранию. Также он подтвердил, что прямая линия с главой государства в этом году состоится.

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Анна Щербакова
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