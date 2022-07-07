Кремль ответил на вопрос о послании Путина Федеральному Собранию

Песков не исключил, что послание Путина Федеральному Собранию могут отложить на осень

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию может быть отложено на осень. Такой вариант не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Этого нельзя исключать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В марте представитель Кремля заявлял, что оглашение послания состоится, но «сдвигается чуть-чуть вправо». Четких дат пока нет, отмечал он.

В мае пресс-секретарь Кремля призвал не связывать даты проведения прямой линии и послания Путина Федеральному Собранию. Также он подтвердил, что прямая линия с главой государства в этом году состоится.