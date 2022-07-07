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Кремль ответил на вопрос о послании Путина Федеральному Собранию

Песков не исключил, что послание Путина Федеральному Собранию могут отложить на осень
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию может быть отложено на осень. Такой вариант не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Этого нельзя исключать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В марте представитель Кремля заявлял, что оглашение послания состоится, но «сдвигается чуть-чуть вправо». Четких дат пока нет, отмечал он.

В мае пресс-секретарь Кремля призвал не связывать даты проведения прямой линии и послания Путина Федеральному Собранию. Также он подтвердил, что прямая линия с главой государства в этом году состоится.

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Никита Абрамов
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