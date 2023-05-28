На Филиппинах оценили возможность введения санкций против России

Посол Филиппин Байлен назвал маловероятным введение его страной санкций против России

Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен прокомментировал возможность введения санкций против России. Его слова приводит РИА Новости.

Байлен назвал маловероятным введение Филиппинами санкций против России. «Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом», — отметил он.

Ранее советник по национальной безопасности Кларита Карлос заявляла, что Филиппины занимают в вопросе санкций и конфликта на Украине нейтральную позицию.

Ранее Греция и Венгрия выступили против 11 пакета антироссийских санкций. Отмечается, что ряд греческих и венгерских компаний находятся в украинском списке международных спонсоров войны. Пока Киев не уберет их из перечня, Афины и Будапешт не одобрят пакет санкций.