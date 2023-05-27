Греция и Венгрия выступили против 11 пакета антироссийских санкций Евросоюза

Греция и Венгрия выступили против 11 пакета антироссийских санкций Евросоюза, сообщает издание Politico.

Отмечается, что ряд греческих и венгерских компаний находятся в украинском списке международных спонсоров войны. Пока Киев не уберет их из своего списка, Афины и Будапешт не одобрят пакет санкций.

«Венгрия и Греция используют пакет санкций в качестве политического рычага», — уточнили авторы статьи.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с Россией. Под ограничения попали 220 юридических лиц из России, Белоруссии и некоторых европейских стран, в том числе Кипра и Чехии.