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20:51, 27 мая 2023Мир

Греция и Венгрия выступили против 11 пакета антироссийских санкций

Греция и Венгрия выступили против 11 пакета антироссийских санкций Евросоюза

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Греция и Венгрия выступили против 11 пакета антироссийских санкций Евросоюза, сообщает издание Politico.

Отмечается, что ряд греческих и венгерских компаний находятся в украинском списке международных спонсоров войны. Пока Киев не уберет их из своего списка, Афины и Будапешт не одобрят пакет санкций.

«Венгрия и Греция используют пакет санкций в качестве политического рычага», — уточнили авторы статьи.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с Россией. Под ограничения попали 220 юридических лиц из России, Белоруссии и некоторых европейских стран, в том числе Кипра и Чехии.

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    Елизавета Новикова
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