Рогов отреагировал на заявление сенатора из США о смерти русских

Рогов заявил, что сенатор из США Грэм всегда открыто ненавидел Россию

Сенатор из США Линдси Грэм открыто высказывался против России. Так глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отреагировал на слова американского политика о заработке на смерти русских, его слова приводит РИА Новости.

«Данный персонаж один из наиболее ярких русофобов в Республиканской партии [США], который всегда открыто ненавидел Россию. По сути, он озвучил консолидированное мнение западных глобалистов и элит в целом», — заявил российский политик.

Он также добавил, что не понимает, за что президент Украины Владимир Зеленский благодарит сенатора. По его словам, в понятие «русские» Грэм включает обе стороны.

Кроме того, Рогов сказал, что США выгоден украинский конфликт, поскольку они не несут потери в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что во время встречи с Зеленским Грэм, говоря об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву, заявил, что «русские умирают», обратив при этом внимание на то, что США «еще никогда не тратили деньги так удачно».