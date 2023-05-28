Умер бывший депутат Госдумы Сергей Сироткин

Бывший член ЦИК и экс-депутат Госдумы Сергей Сироткин умер на 70-м году жизни

Бывший член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, экс-депутат Госдумы Сергей Сироткин скончался на 70-м году жизни. Об этом во «ВКонтакте» сообщил зампредседателя Ивановской областной думы, руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Дмитрий Шелякин.

«Светлая память о Сергее Никаноровиче навсегда сохранится в наших сердцах. Он был яркой, сильной личностью, наставником для молодого поколения, честным, прямым и последовательным человеком», — написал Шелякин. Он также выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее стало известно о смерти председателя законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского. Он умер в возрасте 75 лет.