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23:41, 28 мая 2023Бывший СССР

В Белоруссии сообщили о мерах по прикрытию дорог на границе с Россией

Совбез Белоруссии заявил, что Минск принял меры по прикрытию дорог на границе с РФ

Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

Белоруссия приняла необходимые меры по прикрытию дорог на границе с Россией. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Он отметил, что после начала проверок автомобилей на некоторых пунктах пропуска начали образовываться очереди, что вызвало негативную реакцию в СМИ. Однако, объяснил Вольфович, введение проверок на границе было направлено для обеспечения безопасности людей как на территории Республики Беларусь, так и России.

В апреле Вольфович рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) принимают меры по укреплению одного из участков границы с Белоруссией, не исключены попытки военных провокаций на ровенском направлении. По словам чиновника, возможная подготовка провокации, вероятно, будет иметь цель втянуть Минск в боевые действия на территории соседнего государства. Каких-либо доказательств, указывающих на возможное обострение, он не привел.

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    Марина Совина
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