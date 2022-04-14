Совбез Белоруссии сообщил о попытке втянуть страну в конфликт на Украине

Глава Совбеза Белоруссии заявил о провокации для втягивания страны в боевые действия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принимают меры по укреплению одного из участков границы с Белоруссией, не исключены попытки военных провокаций на этом направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича.

По словам чиновника, возможная подготовка провокации, вероятно, будет иметь цель втянуть Минск в боевые действия на территории соседнего государства. Каких-либо доказательств, указывающих на возможное обострение, он не привел.

«Обстановка на Ровенском направлении может быть использована с подачи так называемых западных партнеров для реализации различных, в том числе вооруженных, провокаций уже в нашем приграничье с целью втягивания Белоруссии в конфликт», — описал возможное развитие событий глава Совбеза.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно отозвался о возможности полного объединения с Россией, заявив, что «не настолько глуп». При этом он пообещал «отстроить настоящее единство» между Москвой и Минском.