Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Совбез Белоруссии сообщил о попытке втянуть страну в конфликт на Украине

Глава Совбеза Белоруссии заявил о провокации для втягивания страны в боевые действия
Александр Вольфович

Александр Вольфович. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принимают меры по укреплению одного из участков границы с Белоруссией, не исключены попытки военных провокаций на этом направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича.

По словам чиновника, возможная подготовка провокации, вероятно, будет иметь цель втянуть Минск в боевые действия на территории соседнего государства. Каких-либо доказательств, указывающих на возможное обострение, он не привел.

«Обстановка на Ровенском направлении может быть использована с подачи так называемых западных партнеров для реализации различных, в том числе вооруженных, провокаций уже в нашем приграничье с целью втягивания Белоруссии в конфликт», — описал возможное развитие событий глава Совбеза.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно отозвался о возможности полного объединения с Россией, заявив, что «не настолько глуп». При этом он пообещал «отстроить настоящее единство» между Москвой и Минском.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
На крейсере «Москва» произошел взрыв
Чубайс решил пропустить суд по делу о краже его имущества
Минобороны заявило об уничтожении двух складов с вооружением ВСУ
Россиянок исключили из сборной Украины по биатлону
Чиновника администрации Элисты арестовали за фейки о ВС России
Сын Владимира Жириновского выступил с речью на поминках отца
Минобороны сообщило об уничтожении 770 военных объектов Украины
Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета и беспилотника
Совбез Белоруссии сообщил о попытке втянуть страну в конфликт на Украине
IT-специалистам уточнили условия для получения льготной ипотеки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.