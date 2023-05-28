Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:13, 28 мая 2023Бывший СССР

Российский полковник раскрыл тактику контрнаступления ВСУ

Российский военный назвал террористические акты частью контрнаступления Украины

Фото: РИА Новости

Российский военный обозреватель Виктор Литовкин назвал совершение Киевом террористических актов частью тактики контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова полковника в отставке в воскресенье, 28 мая, публикует URA.RU.

По словам полковника, на подобный шаг Украина идет из-за отсутствия ресурсов и возможностей для массированной атаки. Он назвал Украину террористическим государством, объясняя свою позицию многолетними нападениями на жителей Донбасса, обстрелами Донецка, Макеевки, Луганска и Белгородской области. «Это все террористические акции и часть контранаступа», — раскрыл тактику ВСУ Литовкин.

Российский полковник убежден, что ВСУ могут решиться на контрнаступление имеющимися у них силами только в случае давления поддерживающих их стран Запада. При этом без достаточной поддержки авиации и систем ПВО Украину гарантировано ждет «чудовищная катастрофа».

28 мая полковник в отставке Геннадий Алехин предупредил о прибытии двух обученных в НАТО корпусов ВСУ для наступления.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости
    В Кремле прокомментировали слова американского сенатора о смерти россиян
    Сотни человек проплыли по московскому водоему и попали на видео
    Житель подмосковного Реутова раскрыл место ловли раков
    В Сербии допустили перерастание напряженности в Косово в вооруженный конфликт
    В Киеве любителям шашлыка на природе начали раздавать повестки
    Алла Пугачева вышла на сцену на концерте «Машины времени» в Израиле
    Российский полковник раскрыл тактику контрнаступления ВСУ
    Форвард СКА прокомментировал информацию об отстранении от матчей из-за алкоголя
    В Кремле рассказали о ведущейся против России войне по всем фронтам
    На Западе назвали угрозы для F-16 на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.