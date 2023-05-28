России и Турции предрекли укрепление отношений после победы Эрдогана

Политолог Велизаде предрек укрепление отношений России и Турции после победы Эрдогана

Руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике, специалист по Турции Ильгар Велизаде считает, что после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах не исключается рост числа совместных проектов с Россией. Своим мнением Велизаде поделился с РИА Новости.

По словам эксперта, переизбрание Эрдогана означает неизменность внешнеполитического курса Турции, в том числе в приоритетах по выстраиванию отношений со всеми основными партнерами, в частности с Россией.

Также политолог подчеркнул, что Москва продолжает оставаться приоритетным политическим и экономическим партнером Анкары. В качестве подтверждения своих слов он назвал частое общение лидеров двух стран и многочисленные экономические проекты. «Думаю, что на новом этапе двусторонних отношений этот тренд сохранится и не исключается рост числа совместных проектов», — поделился мнением эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин, поздравляя турецкого коллегу с победой на выборах, также отметил, что Москва придает большое значение дальнейшей реализации совместных проектов с Анкарой, в частности АЭС «Аккую» и создание газового хаба. Кроме этого российский лидер заявил, что победа Эрдогана — закономерный результат самоотверженной работы политика.