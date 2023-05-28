Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:03, 28 мая 2023Силовые структуры

Российская таможня назвала новый способ нелегального заработка украинцев

ФТС: украинцы пытались провозить через северо-западную границу России партии наркотиков

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

У украинцев появился новый метод нелегального заработка — с прошлого года граждане Украины пытались провозить в легковых машинах партии наркотиков через северо-западную границу России. Такой способ назвал временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов, сообщает РИА Новости.

«Очень много выявлений, сотни килограммов суммарно», — отметил Давыдов, добавив, что считает это частью спланированных антироссийских действий. По его словам, сотрудники таможни эффективно применяют имеющиеся в наличии инспекционно-досмотровые комплексы и рентген-машины, которые блокируют провоз наркотиков с территории ЕС.

В декабре 2022 года стало известно, что сотрудники ФТС и ФСБ пресекли деятельность международной группировки, которая ввозила в Россию наркотики из Европы через Украину. Тогда силовики нашли у задержанных преступников более 80 килограммов гашиша общей стоимостью 200 миллионов рублей. В результате обысков у злоумышленников также были изъяты десятки мобильных телефонов, флешки, жесткие диски, оргтехника и документы на двойное гражданство.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    В Киеве заявили о самой массированной атаке дронами
    Российская таможня назвала новый способ нелегального заработка украинцев
    Зеленскому предсказали столкновение за власть с Залужным
    Промоутер Джошуа раскрыл подробности переговоров с Фьюри о проведении поединка
    В России оценили слова сенатора США о заработке на убийствах русских
    В Москве школьник выпил много успокоительного перед экзаменом и отравился
    Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать сокращение добычи нефти
    В Италии поверили в экономическое чудо Украины
    Очевидцы рассказали о массированной атаке дронов на Киев
    Стало известно о попытке ВСУ восполнить свои ряды перед контрнаступлением
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.