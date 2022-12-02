Таможня и ФСБ перекрыли канал поставок наркотиков из Европы в Россию

Таможня и ФСБ задержали членов международной группы за ввоз наркотиков из Европы в Россию

Таможенники и сотрудники ФСБ пресекли деятельность международной группировки, которая ввозила в Россию наркотики из Европы через Украину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Правоохранители задержали главаря банды в его двухэтажном коттедже в Подмосковье, где он проживал с женой и четырьмя малолетними детьми. В результате обысков у него изъяты десятки мобильных телефонов, флешки, жесткие диски, оргтехника и документы на двойное гражданство.

Также в своих домах в Московском регионе были взяты двое участников наркогруппировки. Всего в ее состав входили шесть человек: уроженцы Молдавии, имеющие гражданство России и стран Евросоюза, в том числе Румынии, Дании, Эстонии.

Силовики нашли у них более 80 килограммов гашиша стоимостью 200 миллионов рублей.

Ранее в поле зрения таможенников попали двое наркокурьеров, перевозивших 50 килограммов гашиша из Эстонии. Их задержали в Подмосковье. Также правоохранители обнаружили организатора сети сбыта по территории России в гаражном боксе, расположенном в Москве. При расфасовке 322 брикетов с гашишем он был задержан.

В отношении членов международной ОПГ возбуждены уголовные дела.