Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:39, 2 декабря 2022Силовые структуры

Таможня и ФСБ перекрыли канал поставок наркотиков из Европы в Россию

Таможня и ФСБ задержали членов международной группы за ввоз наркотиков из Европы в Россию

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Таможенники и сотрудники ФСБ пресекли деятельность международной группировки, которая ввозила в Россию наркотики из Европы через Украину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Правоохранители задержали главаря банды в его двухэтажном коттедже в Подмосковье, где он проживал с женой и четырьмя малолетними детьми. В результате обысков у него изъяты десятки мобильных телефонов, флешки, жесткие диски, оргтехника и документы на двойное гражданство.

Также в своих домах в Московском регионе были взяты двое участников наркогруппировки. Всего в ее состав входили шесть человек: уроженцы Молдавии, имеющие гражданство России и стран Евросоюза, в том числе Румынии, Дании, Эстонии.

Силовики нашли у них более 80 килограммов гашиша стоимостью 200 миллионов рублей.

Ранее в поле зрения таможенников попали двое наркокурьеров, перевозивших 50 килограммов гашиша из Эстонии. Их задержали в Подмосковье. Также правоохранители обнаружили организатора сети сбыта по территории России в гаражном боксе, расположенном в Москве. При расфасовке 322 брикетов с гашишем он был задержан.

В отношении членов международной ОПГ возбуждены уголовные дела.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Стало известно о готовящихся в ЕС переговорах о снижении потолка цен на газ
В московской квартире обнаружили тело мужчины в ванне с пакетом на голове
Россиянин полгода прожил с гнилой деревяшкой в носу
Россия обвинила США в подготовке химических провокаций на Украине
Российский лыжник высказался о зависти к футболистам
Минобороны заявило о перехвате 13 снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» ВСУ
Минобороны рассказало подробности о взятии под контроль Курдюмовки в ДНР
Минобороны сообщило о срыве атаки ВСУ на купянском направлении
«Одноклассники» запустят уникальную акцию
Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских самолетов в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.