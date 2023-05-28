UnionPay обошла Visa по доле на рынке дебетовых карт

UnionPlay впервые обогнала Visa по объему транзакций на рынке дебетовых карт

В прошлом году китайская платежная система UnionPay обошла американскую Visa по доле на рынке дебетовых карт. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Nilson Report.

Уточняется, что доля транзакций по дебетовым картам UnionPay составила 40,03 процента, в то время как у Visa — 38,78 процентов. Кроме того, объем операций по картам первой платежной системы составил 16,2 миллиарда долларов, а у второй объем достиг 14,1 миллиарда долларов.

В исследовании также говорится, что транракции UnionPay с использованием дебетовых карт составили 75,12 процентов, а у Visa — 63,91 процент. Помимо этого, отмечается, что начиная с 2011 года транзакции по дебетовым картам системы из США опустились с почти 80 процентов до 39,53 процента, а у китайской поднялись с близких к нулевым значений до 38,68 процентов.

Ранее стало известно об остановке выпуска карт UnionPay подсанкционными банками России. В связи с этим некоторые кредитные организации из американского SDN-листа останавливают выпуск карт китайской платежной системы.