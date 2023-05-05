Стало известно об остановке выпуска карт UnionPay подсанкционными банками России

«Известия»: только у семи российских банков карты UnionPay работают за границей

Карты UnionPay, выпущенные российскими подсанкционными банками, перестали работать за границей, пишут «Известия». В связи с этим некоторые кредитные организации из американского SDN-листа останавливают выпуск карт китайской платежной системы.

Как стало известно журналистам, так поступили в МТС-банке и «Уралсибе». Первый объяснил решение ограничением работы платежного инструмента за границей. Среди банков, выпускавших UnionPay, в 2023 году под американские санкции попали также «Зенит», «Приморье» и «Санкт-Петербург». Все они продолжили выпуск карт китайской платежной системы, но расплатиться ими за рубежом нельзя.

Работают за границей карты UnionPay только у семи российских банков — Газпромбанка, Почта Банка, «Солидарности», Россельхозбанка, «Русского стандарта», Примсоцбанка и ВБРР. Однако их принимают они не везде, и «проходимость» также зависит от эмитента, следует из отзывов пользователей.

После публикации нового пакета санкций США в феврале UnionPay удалила с сайта информацию о том, какие банки в России оформляют ее карты. В списке партнеров из всех российских кредитных организаций значится только «Русский стандарт».

По мнению руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивня, введение блокирующих санкций со стороны США с самого начала означало, что китайские финансовые институты откажутся от работы с попавшими под ограничения банками. UnionPay опасается вторичных санкций со стороны ЕС и США, которые осложнят ее работу с китайскими гражданами за рубежом, добавил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он не исключает возможность полного прекращения сотрудничества UnionPay с отечественными банками.

О нежелании китайских банков помогать России обходить западные санкции ранее говорил вице-президент Росбанка Александр Рахманин. По его словам, китайская банковская система, особенно в том, что касается использования юаня в трансграничных платежах, завязана на SWIFT. Если же российский партнер не имеет доступа к этому механизму, то и доступа к трансграничным контактам с китайскими организациями у него не будет.