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16:17, 31 января 2023Экономика

В российском банке рассказали о нежелании Китая помогать обойти санкции

Вице-президент Росбанка Рахманин рассказал о нежелании Китая помогать обходить санкции

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Российский бизнес иногда ошибочно предполагает, что китайские банки готовы работать с Россией и хотят помогать ей обходить западные санкции, но реальность далека от идеалистической картины. Об этом на конференции «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы» рассказал вице-президент Росбанка Александр Рахманин, пишет РБК.

По его словам, китайская банковская система, особенно в том, что касается использования юаня в трансграничных платежах, завязана на SWIFT. К примеру, Bank of China готов работать с компаниями, попавшими в американский санкционный список SDN, но только с использованием этой системы платежей. Если же российский партнер не имеет доступа к SWIFT, то и доступа к трансграничным контактам с Bank of China у него нет. Та же картина наблюдается в отношениях с ICBC и China Construction Bank.

«Такой на самом деле парадокс — вся инфраструктура платежная заточена под SWIFT, они честно признались», — объяснил Рахманин.

Не менее строго соблюдают санкции и турецкие банки. Они отказываются открывать корреспондентские счета в лирах российским финансовым организациям, попавшим в списки США. А поскольку в большая часть банковского сектора России находится под теми или иными санкциями, возможность работы с Турцией есть только у банков второго эшелона.

Проблемы с лирой похожи на те, что возникают при попытке использовать дирхамы — валюты ОАЭ, привязанной к доллару США. Свои сложности есть и при расчетах в казахстанских тенге, узбекистанских сумах, киргизскими сомах и таджикских сомони.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в ходе выступления на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме рассказал, что центробанки России и Китая разрабатывают систему взаимных расчетов, чтобы избежать использования SWIFT.

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Платон Щукин
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