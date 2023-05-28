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21:59, 28 мая 2023Бывший СССР

Экс-советник Кучмы заявил о начале гражданской войны на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о начале гражданской войны на Украине из-за мобилизации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине в настоящее время уже идет скрытая гражданская война. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

Причиной конфликта внутри украинского общества Соскин назвал массовую мобилизацию мужчин в стране. «Мужчинам, которых заперли в концлагере имени Зеленского, не дают возможности сделать свободный выбор», — заявил он.

При этом экс-советник Кучмы убежден, что данное явление происходит при пособничестве президента США Джо Байдена и руководства Европейского союза.

Ранее Соскин предрек, что президента Украины Владимира Зеленского ожидает противостояние с главкомом ВСУ Валерием Залужным за власть в стране. По его словам, Зеленского ждет сценарий многих госпереворотов двадцатого века, когда главнокомандующий армией во время конфликта «убирает» главу государства.

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    Екатерина Подвигина
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