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10:55, 28 мая 2023Бывший СССР

Зеленскому предсказали столкновение за власть с Залужным

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского ждет столкновение за власть с Залужным

Фото: Louise Delmotte / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает противостояние с главкомом вооруженных сил страны Валерием Залужным за власть в стране. С таким предсказанием выступил экс-советник прежнего главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

«Они все равно выйдут на столкновение. Либо политическое, либо военное. Это часто бывает, классика жанра», — сказал он.

По его словам, Зеленского ждет сценарий многих госпереворотов двадцатого века, когда главнокомандующий армией во время конфликта «убирает» главу государства.

Ранее стало известно о ранении Залужного во время ракетного удара. Уточнялось, что это произошло в районе населенного пункта Посад-Покровское под Херсоном в начале мая. Отмечается, что главком получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения.

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    Алевтина Запольская
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